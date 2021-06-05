Сантьяго, , 01:55 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 8273 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 1 411 346. Также за минувшие сутки на чилийской территории скончались 98 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умерли 29 696 человек.

Отмечается, что лишь в двух из 16 регионов Чили наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом в целом по республике продолжается рост числа зараженных SARS-CoV-2. Уточняется, что медучреждения Чили загружены на 97%.