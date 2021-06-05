Белград, , 08:21 — REGNUM Сербия 4 июня начала выпускать российскую вакцину против коронавируса Sputnik V, и ожидается, что первая поставка прививок для внутренних нужд начнется через десять дней. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Вакцина, которая пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения и ЕС, будет произведена в институте иммунологии и вирусологии «Торлак».

Ожидается, что институт произведет четыре миллиона доз в течение следующих четырех-шести месяцев, сначала для системы здравоохранения Сербии, а затем — для экспорта.

Сербия — первая европейская страна, производящая Sputnik V, который начал выпускаться 4 июня также в Аргентине.

Напомним, Венгрия на данный момент является единственным государством Европейского союза, которое прививает от коронавируса российской вакциной.