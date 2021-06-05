Мехико, , 01:44 — REGNUM По меньшей мере семь рабочих оказались под завалами после обрушения породы на шахте в районе Мускис в мексиканском штате Коауила, 4 июня сообщило издание Milenio со ссылкой на главу местного управления по чрезвычайным ситуациям Франсиско Авалоса.

На месте ЧП начата поисково-спасательная операция. По словам Авалоса, в качестве основной версии произошедшего рассматривают затопление шахты.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в результате обвала на шахте по добыче известняка в мексиканском штате Идальго погибли пять человек.

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