Подгорица, , 02:30 — REGNUM Посол Франции Кристиан Тимоний на встрече с главой муниципалитета Никшич Марко Митровичем на пресс-конференции 4 июня выразил готовность укрепить сотрудничество с Черногорией в области культуры и образования молодежи на местном уровне. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Митрович высоко оценил его активные отношения, которые отражаются в продолжающемся сотрудничестве с представителями политических субъектов на местном и государственном уровнях.

Собеседники воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по государственным и местным темам, уделяя особое внимание состоянию здоровья и эпидемиологической ситуации в этом муниципалитете.

Митрович ознакомил посла с нынешней стабильной эпидемиологической ситуацией в этом муниципалитете, высоко оценив работу медицинского персонала в борьбе с пандемией коронавируса.