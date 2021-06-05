Бразилиа, , 01:26 — REGNUM Власти двух бразильских городов — Марика и Нитерой (штат Рио-де-Жанейро) — смогут ввозить для применения российскую вакцину «Спутник V», 4 июня сообщил портал Maricainfo со ссылкой на решение суда.

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По сведениям журналистов, судебные органы обязали Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) предоставить право городским властям разрешение на импорт указанного препарата. Суд дал фармрегулятору 72 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля прошло заседание Anvisa, в ходе которого руководство агентства решило не согласовывать импорт и использование в Бразилии «Спутника V». 4 июня должно состояться повторное рассмотрение этого вопроса.

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