Пномпень, , 01:09 — REGNUM В Камбодже подтвердили три случая заражения индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны, заявил глава минздрава королевства Мам Бунхен в официальном обращении.

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«4 июня 2021 лабораторные исследования Института Пастера в Камбодже выявили новую разновидность COVID-19 B1617 у трех пациентов, которые являлись камбоджийскими рабочими, вернувшимися из Таиланда», — говорится в заявлении.

Отмечается, что среди заболевших — две женщины возрастом 27 и 43 года, а также 46-летний мужчина. Сейчас они получают лечение в больницах страны.

По последним данным, в Камбодже с начала пандемии выявили 33 075 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в королевстве умерли 242 человека.