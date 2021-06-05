Белград, , 01:03 — REGNUM Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии 4 июня организовало одиннадцатую сессию совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Сербии и Венгрии под председательством министра экономики Анжелки Атанаскович и министра иностранных дел и торговли Венгрии Питера Сиарто. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

После заседания совместной комиссии Анжелка Атанаскович и Питер Сиарто подписали протокол с 11 заседания, в то время как министр европейской интеграции Ядранка Йоксимович и Питер Сиарто подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами Сербии и Венгрии, чтобы углубить сотрудничество двух стран в создании программы по наращиванию потенциала Западных Балкан.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между «Энергетической промышленностью Сербии» и Электроэнергетической компанией Венгрией.

Сиярто подчеркнул, что Европейский союз нуждается в Сербии. По его словам, Венгрия будет поддерживать евроинтеграцию Сербии до тех пор, пока ЕС не примет конкретные меры в этом направлении.