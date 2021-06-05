Кампала, , 00:43 — REGNUM Власти Уганды отложили открытие школ для младшеклассников из-за второй волны распространения коронавирусной инфекции в стране, рассказал пресс-секретарь министерства образования республики Алекс Какуза в официальном заявлении.

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«Выполняя ожидаемые указания президента, министерство образования и спорта информирует руководителей учебных заведений и широкую общественность, что запланированное возвращение в школы и перерыв на каникулы следует отложить до дальнейшего уведомления», — заявил он.

Какуза добавил, что в ближайшее время президент Уганды Иовери Мусевени выступит с обращением к народу и объявит о новых ограничительных мерах по борьбе с COVID-19. Тем не менее министерство образования республики тесно работает с минздравом, чтобы предотвратить распространение инфекции в образовательных учреждениях.

Ранее ожидалось, что школы Уганды возобновят очное обучение с 7 июня. Отмечается, что с 18 мая в 29 учебных заведениях выявили 803 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Уганде выявили 51 006 носителей SARS-CoV-2.