Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Суверенный рейтинг РФ подтвержден международным агентством Moody's на инвестиционном уровне «Ваа3». Об этом 4 июня сообщается на сайте организации.

Прогноз по рейтингу стабильный. Кроме того, на уровне «Prime-3» был подтвержден краткосрочный рейтинг России в национальной валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта агентство Moody’s повысило прогноз по банковскому сектору РФ с «негативного» на «стабильный».

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