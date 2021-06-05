Москва, , 00:09 — REGNUM Блогер Настя Ивлеева упала во время встречи гостей на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ». Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 4 июня.

https://www.instagram.com/p/CPs9JuSg01V/

Ивлеева опубликовала серию роликов — первым из которых стало видео с её падением. В этом же посте блогер поделилась с подписчиками новостью — она помирилась с певицей Ольгой Бузовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ» журналистка Ксения Собчак решила помириться с рэпером Тимати. Музыкант принял предложение Собчак и пожал ей руку.

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