Москва, 5 июня 2021, 00:09 — REGNUM Блогер Настя Ивлеева упала во время встречи гостей на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ». Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 4 июня.
https://www.instagram.com/p/CPs9JuSg01V/
Ивлеева опубликовала серию роликов — первым из которых стало видео с её падением. В этом же посте блогер поделилась с подписчиками новостью — она помирилась с певицей Ольгой Бузовой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ» журналистка Ксения Собчак решила помириться с рэпером Тимати. Музыкант принял предложение Собчак и пожал ей руку.
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