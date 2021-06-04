Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Министерство обороны США будет соблюдать существующие нормы по использованию неофициальных флагов и не будет делать исключений для флага ЛГБТ, заявил 4 июня официальный представитель Пентагона Джон Кирби телеканалу CNN.

Поэтому, отметил он, флаг ЛГБТ на военных базах вывешиваться не будет.

При этом Кирби подчеркнул, что такое решение «никоим образом не отражается на уважении и восхищении» сторонниками ЛГБТ и иных извращений.

Телеканал напоминает, что в апреле 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен официально разрешил дипломатическим представительствам США вывешивать ЛГБТ-флаг рядом с американским флагом.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом допускает существование инопланетян