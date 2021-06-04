Санкт-Петербург, , 23:50 — REGNUM Никогда Москва, ни во времена СССР, ни после его распада, не соглашалась на признание за Японией островов Курильской гряды, сообщил 4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в рамках ПМЭФ.

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Отметив, что Япония претендует на четыре острова, которые ей не принадлежат и не будут принадлежать, президент отметил, что «Россия и Советский Союз никогда с этим (мнением Токио — прим. ИА REGNUM) не соглашались».

Кроме того, что острова, о которых идёт речь, Япония утратила по итогам Второй мировой войны как пособница Третьего рейха, эта страна является союзником США, обладающих ракетными системами, чья близость к российским границам недопустима.

Путин добавил, что вопрос мирного договора Москва готова обсуждать с Токио.

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