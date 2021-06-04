Москва, , 23:46 — REGNUM К государственной границе России в течение недели приближались 38 иностранных самолётов-разведчиков. Такие данные приводит 4 июня официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Сообщается также, что за неделю было зафиксировано десять иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения государственной границы дважды в небо поднимались российские истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.

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