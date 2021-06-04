Штат Огайо, США, , 23:50 — REGNUM Звезду подросткового сериала «Дрейк и Джош» Дрейка Белла обвиняют в «попытке поставить под угрозу детей». Об этом 4 июня сообщает издание The Sun.

По данным издания, полиция штата Огайо (США) обвиняет Белла в «распространении материалов, вредных для несовершеннолетних». О каких именно материалах идёт речь не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что подростковый сериал «Дрейк и Джош» выходил на телеканале Nickelodeon с 2004 по 2007 годы. Главные роли в проекте исполнили Дрейк Белл и Джош Пек.

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