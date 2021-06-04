Мюнхен, Германия, , 23:44 — REGNUM Сегодня, 4 июня, журналист немецкого портала Bild Тоби Альтшаффль в своем твиттере опроверг информацию об интересе мюнхенской «Баварии» к полузащитнику «Атлетико» Саулю Ньигесу.

По данным источника, Сауль не входит в список трансферных целей немецкого клуба, несмотря на ранее опубликованную в СМИ информацию, что «Бавария» может подписать хавбека за 80 миллионов евро.

Журналист также добавил, что «Бавария» в данный момент занимается поиском правого защитника и вингера.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Сауль принял участие в 33 матчах и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». «Атлетико» стал чемпионом страны.