Лос-Анджелес, США, , 23:43 — REGNUM Юэль Киннаман рассказал о том, чего поклонники Джеймса Ганна могут ожидать от фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Об этом 4 июня сообщает портал We Got This Covered.

Актёр сообщил, что первые 40 минут картины показались ему «чертовски великолепными», но впоследствии участники проекта увидели не совсем то, что ожидали.

«Это не было похоже на фильм, который мы надеялись снимать, а это совсем другое. Это просто другая вселенная. Это вселенная Джеймса Ганна. Это очень веселое и развратное место», — сказал Киннаман.

Напомним, Юэль Киннаман исполнит в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» роль супергероя Рика Флэга — лидера первоначального «Отряда самоубийц». Премьера картины запланирована на 5 августа 2021 года.

