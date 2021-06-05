Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Соединенные Штаты призывают правительство Никарагуа немедленно освободить правого оппозиционного политика Кристиану Чаморро и двух ее коллег, сообщается 4 июня на сайте Госдепартамента США.

Чаморро, которая обвиняется в отмывании денег и других преступлениях, была арестована 2 июня. Она является дочерью экс-президента Никарагуа Виолеты Барриос де Чаморро, возглавлявшей страну с 1990 до 1997 года.

«Режим Ортеги (президента Никарагуа Даниэля Ортеги) запретил г-же Чаморро участвовать в ноябрьских выборах и в мае безосновательно аннулировал правовой статус двух оппозиционных политических партий. Вместо того, чтобы провести избирательные реформы президент Ортега ввел дополнительные ограничения и снизил прозрачность выборов», — говорится на сайте департамента и добавляется, что «нынешние условия репрессий и изоляции не соответствуют заслуживающим доверия выборам».

По этой причине США призвали международное сообщество поддержать народ Никарагуа и его право на честные выборы правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кристиана Чаморро намерена участвовать в намеченных в Никарагуа на ноябрь 2021 года президентских выборах, но в настоящее время официально в качестве кандидата от оппозиции ещё не выдвинута.