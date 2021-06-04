Буэнос-Айрес, , 23:38 — REGNUM Сегодня, 4 июня, журналист Николо Скира в своем твиттере сообщил, что нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес принял решение покинуть команду.

По данным источника, 37-летний аргентинец пока не намерен завершать карьеру, напротив, к нему проявляют интерес ряд европейских клубов. В СМИ сообщалось, что «Вест Хэм» может предложить игроку контракт.

В текущем розыгрыше чемпионата Аргентины Тевес принял участие в 12 матчах и отличился 5 (3+2) очками по системе «гол+пас».