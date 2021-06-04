Санкт-Петербург, , 23:37 — REGNUM Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, заявил 4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По его словам, товарооборот между двумя странами может составить $200 млрд в год, несмотря на сложности пандемийного периода.

«Действительно, мы несколько лет назад поставили с председателем Си Цзиньпинем задачу выйти на 100-миллиардный рубеж нашего торгового оборота. Хочу вам сказать, что, вы знаете об этом, мы не только вышли на этот рубеж, но и даже в сложных условиях пандемийного 2020 года мы удержали эту планку, и она составила, небольшой сбой был в… торговом обороте, небольшое снижение, но все-таки он составил 104 миллиарда. И я думаю, что мы в ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году мы хотели, то в целом можем выйти… и на 200 миллиардов «, — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня.

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