Лос-Анджелес, США, , 23:34 — REGNUM Скарлетт Йоханссон может вернуться к роли Чёрной Вдовы в будущем фильме Marvel, события в котором будут происходить после тех, что были показаны в кинокомиксе «Мстители: Финал». Об этом 4 июня сообщает портал Geekosity со ссылкой на инсайдеров.

Издание обратило внимание, что в рамках маркетинговой кампании студия позиционирует «Чёрную вдову» как картину, в которой Йоханссон в последний раз сыграет Наташу Романову. Инсайдер сообщил, что в будущем эта роль перейдёт к Флоренс Пью, но отметил, что поклонникам пока не стоит окончательно прощаться с Йоханссон.

«Но мне сказали, что Йоханссон вернется после завершения игры», — сказал инсайдер, добавив, что пока нет информации о том, в каком проекте будет участвовать актриса.

Напомним, премьера кинокомикса «Чёрная вдова» запланирована на 8 июля 2021 года. В этой картине также снялись Дэвид Харбор,Флоренс Пью,О. Т. Фагбенли,Рэйчел Вайс иРэй Уинстон.

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