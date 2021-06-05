Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Гватемалы Педро Броло провели 4 июня телефонный разговор, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Блинкен отметил, что США высоко ценят партнерство со страной и что внимательно следят за анти-коррупционной политикой Гватемалы. Соединенные Штаты продолжит тесно работать с правительством страны и поддерживать анти-коррупционные инициативы.

Отмечается, что во время разговора представители двух стран также подняли вопрос борьбы с пандемией коронавируса и тему кооперации в сфере безопасности.

Напомним, ранее США внесли шесть чиновников Гондураса и двух политиков Гватемалы в «коррумпированный» список.

В списке также упоминаются бывшие политики, занимавшие высокие посты в правительстве Гватемалы.