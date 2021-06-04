Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) США надеются получить первые образцы гиперзвуковых ракет в 2022—2023 годах, сообщил 4 июня журналистам начальник Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч.

Гиперзвуковое оружие должно быть разработано в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

«ARRW — программа, которую мы продолжаем, в которую мы продолжаем вкладывать средства. Мы все еще рассчитываем, что получим первые достигшие начальной оперативной боевой готовности [гиперзвуковые] средства в 2022 году или начале 2023 года», — цитирует ТАСС слова Банча.

По его словам, в эту программу инвестируются дополнительные финансовые средства для оплаты материалов, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и испытаний.

«Мы действительно прилагаем усилия к тому, чтобы получить эти первые достигшие начальной оперативной боевой готовности средства как можно скорее. И программа продолжает прогрессировать», — сообщил начальник Командования материально-технического обеспечения ВВС США.

Напомним, в США разработкой гиперзвуковых вооружений занимаются ВВС, ВМС и DARPA — Управление перспективных исследовательских программ министерства обороны. Тем не менее, на сегодняшний день создание гиперзвукового оружия в США не вышло за пределы проектных разработок.

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