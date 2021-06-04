Минск, , 23:28 — REGNUM Совмин Белоруссии в ответ на санкции Запада по поручению Александра Лукашенко подготовил «комплекс специальных защитных мер». Об этом 4 июня заявил председатель правительства Белоруссии Роман Головченко.

«Комплекс мер готов, — сказал он в интервью местному гостелеканалу. — Разгорячённые головы остудятся и взвесят, в том числе интересы своего бизнеса».

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Напомним, 26 мая Роман Головченко выступил в здании белорусского парламента и заявил, что в ответ на санкции стран Запада в Минске приготовлены разные варианты ответных мер. Глава белорусского правительства уточнил: «Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита».

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