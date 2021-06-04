Луганск, , 23:23 — REGNUM Шесть раз за неделю украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщил 4 июня журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики старший лейтенант Иван Филипоненко.

Обстреляны украинскими боевиками пять населённых пунктов. На Славяносербском направлении из станковых противотанковых гранатомётов (СПГ), автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия были атакованы районы населённых пунктов Желобок и Голубовское.

На Попаснянском направлении с применением СПГ, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия обстреляны районы Золотого-5 и населённых пунктов Молодёжное и Калиново-Борщеватое. Обстрелами повреждено остекление объектов гражданской инфраструктуры: жилого дома номер 20 на улице Пирогова, средней школы №4 и детского сада «Берёзка».

Также 31 мая на окраине населённого пункта Первомайск при проведении земельных работ осколочное ранение получила мирная жительница 1959 года рождения. Это произошло в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса.

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