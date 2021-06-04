Цхинвал, , 23:21 — REGNUM Делегация Южной Осетииво главе с президентом Анатолием Бибиловым принимает участие в работеXXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На полях форума президент Южной Осетии и члены делегации Республики встречаются с политиками и представителями бизнес-сообщества.

В ходе встречи с послом Сирии в России Риядом Хаддадом Анатолий Бибилов адресовал искренние поздравления Президенту Башару Асаду в связи с его убедительной победой на выборах, а народу Сирии пожелал мира и благополучия. Анатолий Бибилов подчеркнул, что у Южной Осетии сложились очень добрые братские взаимоотношения с Сирией. «Эти взаимоотношения мы будем наращивать. Мы с вами уже говорили, что планируем в ближайшее время проработать и довести до конца вопрос открытия Посольства Южной Осетии в Сирийской Арабской Республике. Я думаю, что этот шаг позволит нам оперативнее сотрудничать фактически по всем направлениям, которые мы определили в целом с господином Президентом», — отметил он.

В рамках форума также был обсужден вопрос реконструкции здания синагоги в Цхинвале с главным раввином России Берлом Лазаром. Президент подчеркнул необходимость восстановления исторической части столицы Южной Осетии, разрушенной в ходе грузинской агрессии. Берл Лазар со своей стороны отметил, что знает и понимает важность вопроса реконструкции здания и заявил, что готов предпринять необходимые меры для того, чтобы здание цхинвальской синагоги было восстановлено.

3 июня Анатолий Бибилов принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Форум будет проходить до 5 июня. В составе югоосетинской делегации также премьер-министр Геннадий Бекоев, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев, посол РЮО в РФ Знаур Гассиев.