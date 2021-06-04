Лос-Анджелес, США, , 23:16 — REGNUM Марк Хэмилл оценил оригинальный трейлер фильма «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». Публикацию актёр разместил 4 июня на своей twitter-странице.

В ответ на пост актёра озвучки Стивена Стэнтона («Звёздные войны: Бракованная партия»), Хэмилл написал, что он никогда ранее не видел этот ролик. Он заявил, что решил сделать ретвит публикации Стэнтона только из-за «невероятно динамичной озвучки» Харрисона Форда.

«Пожалуйста, не обращайте внимания на ту часть, где я делаю шаг к моей сестре», — пошутил Хэмилл по поводу момента в трейлере, когда Люк Скайуокер пытается поцеловать Лею Органу.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1400792801537933312

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Disney работает над проектом ещё одного сериала по «Звёздным войнам». По имеющейся информации, в центре его повествования будет находиться предводитель ситхов Дарт Мол.

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