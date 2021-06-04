Москва, , 23:49 — REGNUM Рэпер Тимати появился на публике вместе с победительницей шоу «Холостяк» Екатериной Сафаровой. Совместный выход пары состоялся на ковровой дорожке премии «МУЗ-ТВ» 4 июня.

При этом в зале мероприятия Тимати передал привет своей бывшей девушке Анастасии Решетовой. «Я, пользуясь случаем и прямым эфиром, хочу передать большой привет Насте», — произнёс в микрофон музыкант.

ИА REGNUM напоминает, что Тимати стал участником шоу «Холостяк», в котором несколько девушек боролись за его сердце. Победительницей проекта стала Екатерина Сафарова.

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