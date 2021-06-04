Лос-Анджелес, США, , 23:05 — REGNUM Квентин Тарантино объяснил своё желание уйти из кинематографа после создания десятой картины. Об этом 4 июня сообщает портал Cinema Blend.

«У большинства режиссеров ужасные последние фильмы. Обычно их худшие фильмы — их последние фильмы», — сказал Тарантино, отметив, что именно так обстоит дело с проектами большинства режиссёров золотого века кино.

Кинематографист обратил внимание, что они сняли свои последние картины в 60-х и 70-х годах XX века, а впоследствии история повторилась с режиссёрами «нового Голливуда», которые реализовали свои последние проекты в конце 80-х и 90-е годы.

Напомним, ранее Квентин Тарантино неоднократно заявлял, что за свою кинокарьеру он собирается снять только десять фильмов. Стоит отметить, что режиссёр считает картины «Убить Билла» одним проектом, таким образом, он выпустил на экраны уже девять фильмов.

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