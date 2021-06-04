Мадрид, , 23:01 — REGNUM Сегодня, 4 июня, полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл, который в минувшем сезоне на правах аренды провел в составе «Тоттенхэма», высказался касательно нового наставника «сливочных» Карло Анчелотти.

«Карло Анчелотти — выдающийся тренер. Мы с ним хорошо ладили, у нас были отличные периоды в прошлом.

Он замечательный человек. Уверен, он отлично поработает в клубе. В прошлом сезоне мы немного пообщались перед игрой с «Эвертоном», обнялись. Это было здорово.

Но о том, что будет дальше, я особо не думал. Сейчас я сконцентрирован на подготовке к чемпионату Европы», — приводит слова валийского футболиста портал Sky Sports.

Напомним, что под руководством итальянского тренера Гарет Бэйл в своем первом сезоне за мадридский «Реал» стал обладателем Лиги чемпионов 13/14. Анчелотти возглавил «Реал» в период с 2013 по 2015 год.