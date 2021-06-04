Донецк, , 23:03 — REGNUM Семь раз за неделю украинские боевики обстреляли территорию ДНР, сообщил 4 июня журналистам официальный представитель управления Народной милиции республики полковник Эдуард Басурин.

ВСУ в течение недели обстреляли районы семи населённых пунктов ДНР — Ясиноватой, Старомихайловки, Жабуньков, Широкой Балки, Ленинского, посёлков шахт 6/7 и имени Гагарина (Горловка). Обстрелы велись из миномётов калибра 120 и 82 мм, различных типов гранатомётов и из крупнокалиберных пулемётов.

Басурин «Материалы по фактам обстрелов со стороны ВСУ, повлёкших разрушения гражданской инфраструктуры, переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам в отношении украинских командиров».

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