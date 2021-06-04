Донецк, 4 июня 2021, 23:03 — REGNUM Семь раз за неделю украинские боевики обстреляли территорию ДНР, сообщил 4 июня журналистам официальный представитель управления Народной милиции республики полковник Эдуард Басурин.
ВСУ в течение недели обстреляли районы семи населённых пунктов ДНР — Ясиноватой, Старомихайловки, Жабуньков, Широкой Балки, Ленинского, посёлков шахт 6/7 и имени Гагарина (Горловка). Обстрелы велись из миномётов калибра 120 и 82 мм, различных типов гранатомётов и из крупнокалиберных пулемётов.
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