Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Геймдизайнер Кори Барлог дал понять, что ответственность за решение о переносе релиза God Of War: Ragnarok лежит на нём, а не на ком-то другом. Публикацию он разместил 4 июня на своей twitter-странице.

В посте Барлог разместил скриншот оскорбительного сообщения, которое получила сценарист Sony Santa Monica Алана Пирс. В нём фанатка игры, в частности, заявила, что игру God Of War отложили впервые, и что это произошло после того, как Пирс приняли на работу.

«По правде говоря, это какая-то чушь!», — написал Барлог, добавив, что если фанаты хотят сердиться из-за всего, что связано с God Of War, то они могут выбрать его в качестве мишени. Геймдизайнер подчеркнул, что это именно он принял решение отложить релиз игры и делал соответствующие звонки.

https://twitter.com/corybarlog/status/1400666008256352256

Напомним, ранее студия Santa Monica объявила о переносе релиза God of War: Ragnarok на 2022 год. Разработчики пояснили, что они хотят выпустить качественную игру и при этом не хотят перегружать сотрудников.

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