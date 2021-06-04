Вильнюс, , 22:54 — REGNUM Спецслужбы Литвы предпринимают меры по усилению охраны границы с Белоруссией, заявляя о выросшем с начала года потоке нелегальных мигрантов, наркотиков и сигарет. Спецслужбы Белоруссии с такими обвинениями категорически не согласны.

Литовский парламент в последние дни уделяет особое внимание ситуации на литовско-белорусской границе. Комитет по национальной безопасности и обороне Сейма заслушал чиновников и силовиков, констатировавших рост попыток проникновения нелегальных мигрантов с белорусской территории.

В частности, руководитель Службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев констатировал двукратный рост нелегальной миграции из Белоруссии в Литву. По его словам, белорусские пограничники не только отрицали факты нелегального перехода границы мигрантами, но даже «убрали следы, чтобы скрыть факт пересечения границы».

Некоторые докладчики обвинили официальный Минск в содействии контрабанде сигарет, наркотиков и нелегальной миграции в ЕС. Как стало известно прессе, обвинения были направлены в адрес белорусских «должностных лиц».

Читайте на эту тему: Лукашенко нашел, чем бить по санкциям ЕС

Госпогранкомитет Белоруссии объяснил происходящее инсинуациями официального Вильнюса и сформировавшейся в последние месяцы «совсем не добрососедской позиции» литовской стороны. С таким комментарием для государственных СМИ Белоруссии 3 июня выступил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.