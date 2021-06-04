Манчестер, Великобритания, , 22:54 — REGNUM Сегодня, 4 июня, «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с голкипером Серхио Ромеро, у него истек срок действия контракта. Стороны не вели переговоров о продлении соглашения.

Также отмечается, что команду могут покинуть хавбек Хуана Мата и голкипер Ли Грант, однако с ними «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры о новых соглашениях.

К составу «МЮ» Ромеро присоединился в 2015 году и с того момента принял участие лишь в семи матчах Английской премьер-лиги. Его основной ролью была подмена Давида Де Хеа в кубковых матчах и розыгрыше Лиги Европы.

В минувшем сезоне 34-летний аргентинец не появился на поле в футболке «дьяволов», так как не был включен в заявку на чемпионат Англии и Лигу чемпионов.