Манчестер, Великобритания, 4 июня 2021, 22:54 — REGNUM Сегодня, 4 июня, «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с голкипером Серхио Ромеро, у него истек срок действия контракта. Стороны не вели переговоров о продлении соглашения.
Также отмечается, что команду могут покинуть хавбек Хуана Мата и голкипер Ли Грант, однако с ними «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры о новых соглашениях.
К составу «МЮ» Ромеро присоединился в 2015 году и с того момента принял участие лишь в семи матчах Английской премьер-лиги. Его основной ролью была подмена Давида Де Хеа в кубковых матчах и розыгрыше Лиги Европы.
В минувшем сезоне 34-летний аргентинец не появился на поле в футболке «дьяволов», так как не был включен в заявку на чемпионат Англии и Лигу чемпионов.