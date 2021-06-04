Москва, , 23:49 — REGNUM Рэпер Тимати и журналистка Ксения Собчак решили зарыть топор войны. Примирение состоялось на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ», которая состоялась 4 июня.

Собчак предложила артисту помириться: «Я забуду все сказанное про лошадь, ты забудешь все мои едкие твиты. Мы посмотрим друг на друга и договоримся дружить». Рэпер согласился и пожал руку журналистке: «Вот это другое дело».

ИА REGNUM напоминает, что Тимати и Собчак находились в ссоре с 2020 года. Тогда рэпер негативно отреагировал на шутки журналистки в адрес певца Стаса Костюшкина, спровоцировав тем самым конфликт.

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