Барселона, Испания, 4 июня 2021, 22:48 — REGNUM Сегодня, 4 июня, главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в своем фейсбуке прокомментировал положение дел в клубе в последнее время.
«С облегчением могу сообщить, что футболисты и сотрудники теперь могут полностью сосредоточиться на новом сезоне.
Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта оказал мне поддержку, и спокойствие вернулось.
У всех в клубе одна и та же цель: построить успешную «Барсу» и преуспеть», — написал специалист.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Роналд Куман сохранит свой пост в клубе и на следующий сезон.