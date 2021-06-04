Барселона, Испания, , 22:48 — REGNUM Сегодня, 4 июня, главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в своем фейсбуке прокомментировал положение дел в клубе в последнее время.

«С облегчением могу сообщить, что футболисты и сотрудники теперь могут полностью сосредоточиться на новом сезоне.

Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта оказал мне поддержку, и спокойствие вернулось.

У всех в клубе одна и та же цель: построить успешную «Барсу» и преуспеть», — написал специалист.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Роналд Куман сохранит свой пост в клубе и на следующий сезон.