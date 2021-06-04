4 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:21 — REGNUM В пятницу, 4 июня, американская компания Facebook приняла решение о продлении временной блокировки аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа как минимум еще на два года.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Трампа заблокировали из-за того, что его высказывания якобы спровоцировали протесты 6 января в Капитолии. Демократические СМИ моментально объявили посты политика угрозой для общества и призвали навсегда лишить его возможности общаться с подписчиками. После этого в Facebook был сформирован независимый совет, который на удивление руководству компании решил, что блокировать любого пользователя навсегда было бы неправильно и не одобрил вечной блокировки аккаунтов.

Решение о двухлетней блокировке вызвало бурною реакцию среди пользователей Twitter, которые высказали свое мнение под соответствующей публикацией The New York Times.

«Хорошо, Twitter должен отстранить его. Я рад, что больше нет злобных постов. Меня очень задевало, когда он что-то писал. Не знаю, как я объясню это существо своей цисгендерной дочери, когда ей исполнится 8 лет и она начнет спрашивать о политике», — пишет Paul Durham.

«Объявите бойкот Facebook. Обе стороны должны сделать это», — отметил пользователь пол ником @gushi141.

Facebook geralt

«Социальные сети — это оппортунисты или, скорее, хамелеоны, которые меняют свою окраску в зависимости от ситуации. Нет свода правил, норм и рекомендаций. Все меняется в зависимости от того, какой политик находится у власти», — написал @yialcy и получил ответ от @realVikingCat: «Теперь республиканцы начнут бойкотировать Facebook и писать тысячи постов об этом, потому что Facebook блокирует их».

«Можно не любить или даже ненавидеть посты Трампа, но можно также задаться вопросом, на основании какого закона Facebook и ФБР имеют право блокировать его», — указывает jycolin.

«Вот почему я пользуюсь Twitter и отказался от Facebook и Instagram», — пишет Jay.

«Они только что отменили свободу. Совсем не круто», — считает @northjwalker.

«Трамп — это не тот человек, за которого я переживаю, но действия ФБР представляют собой скользкую дорожку, на которой все могут поскользнуться. В долгосрочной перспективе это может привести ФБР к краху», — пишет Joseph Edigin.

«Байден вот уже 100 дней президент, а одержимость Трампом продолжается. Они боятся его возвращения в 2024 году. Отсюда и разборки по поводу 6 января. Нью-Йорк пытается найти что-то в финансах Трампа. ФБ блокирует его до 2023 года», — ставит смеющийся эмодзи пользователь.

«Я не одобряю то, что вы говорите, но я буду до смерти защищать ваше право говорить это» — вот истинный смысл свободы слова, а не эта блокировка Facebook Трампа», — цитирует Belle крылатое выражение о принципах свободы слова и демократии, приписываемое Вольтеру.

«Для меня это не имеет значения, так как я буду голосовать за красных и за любого, кого поддержит президент Трамп», — пишет M. A. Heffernan.

«Мы все прекрасно знаем, что они просто хотят заблокировать его сообщения, а не волнуются о вандализме», — указывает @rtoh.

«Facebook предвзят. Я видел много либеральных аккаунтов, размещающих антисемитские нападки во время недавнего израильско-палестинского конфликта, но Facebook ничего не делал по этому поводу», — отмечает December.

«Выглядит так, что они боятся его», — пишет Silver.

«Всем наплевать на Facebook. Тысячи удаляют свои аккаунты», — рассказывает TheVinatgeStrip.

Дональд Трамп (сс)Gage Skidmore

«Свобода слова? Ха. Это Америка. Мы предпочитаем ненавидеть и осуждать других», — иронизирует @crazydreammusic.

«Это так глупо. Если предполагается, что это платформа для свободы слова, почему вы закрываете аккаунты?! Есть такое замечательное слово — «игнор». На случай, если вам что-то не нравится!» — считает AmeriKanGrl.

Напомним, ранее представители Facebook заявили, что они надеются, что эксперты независимого комитета поддержат их решение по блокировке аккаунтов Трампа за то, что он якобы использовал платформу для «подстрекательства к мятежам».

Как сообщало ИА REGNUM, надзорный совет был создан в минувшем году руководством Facebook в качестве регулятора для решения спорных вопросов, касающихся контента в социальной сети, с участием независимых экспертов.