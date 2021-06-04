Москва, , 22:44 — REGNUM Договоренности о продлении совместной работы «Роскосмоса» и NASA на Международной космической станции (МКС) до 2030 года не было, сообщил 4 июня руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ были опубликованы сообщения о согласии «Роскосмоса» с идеей главы NASA Билла Нельсона о продлении совместного использования МКС после 2025 года.

По словам Рогозина, для начала такого диалога США должны снять санкции с предприятий «Роскосмоса».

"Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Наоборот, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ «Прогресс» — производителе ракет космического назначения «Союз-2». Сначала надо убрать эти санкции, а потом строить планы на будущее», — написал Рогозин в Telegram-канале.

Ранее глава NASA Билл Нельсон выступил за продление совместной работы на МКС и заявил, что Рогозин поддержал эту идею.

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