Брюссель, , 22:43 — REGNUM «Мы своё слово держим», — заявил 4 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель, комментируя применение санкций к официальному Минску.

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Он напомнил об одобренных 3 июня Евросоюзом ограничительных мерах в отношении белорусской госкомпании «Белавиа», которые фактически применяются с конца мая, а де-юре вступят в силу с 5 июня. Они стали ответом на произошедший 23 мая инцидент в белорусском воздушном пространстве — тогда в Минске был посажен самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший в Вильнюс из Афин. Находившиеся на борту администраторы белорусских оппозиционных информационных ресурсов (признанных в Белоруссии «экстремистскими») Роман Протасевич и София Сапега были арестованы, что вызвало большой международный скандал.

«Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро», — пообещал председатель Евросовета.

В своём сообщении он отметил также: «Мы вновь решительно призываем Белоруссию освободить политзаключённых». Таковыми белорусские «правозащитники» поспешили объявить также Сапегу и Протасевича, давших признательные показания в преступной деятельности.

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