Москва, , 23:48 — REGNUM Рэпер Моргенштерн посетил премию «МУЗ-ТВ». Она состоялась 4 июня в спортивном комплексе «Мегаспорт».

На ковровой дорожке премии рэпер появился в инвалидной коляске. Причиной стала болезнь Моргенштерна — накануне у него обнаружили камень в почке.

Добавим, что Моргенштерн получил премию «МУЗ-ТВ» с песней El Problema, записанной совместно с Тимати. Рэперы получили больше всего голосов в номинации «Лучшее видео».

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