Вильнюс, , 22:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы 4 июня срочно вызывало представителя посольства Белоруссии и передало ему ноту протеста в связи с воспрепятствованием прохождению дипломатических курьеров на литовско-белорусской государственной границе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте литовского министерства.

«Министерство иностранных дел Литвы выражает решительный протест в связи с беспрецедентным инцидентом. Сегодня дипломатический автомобиль был незаконно остановлен на государственной границе с Белоруссией и повернул обратно в Литву. На пограничном переходе Мядининкай белорусские власти потребовали снять дипломатические печати и открыть машину. Когда литовские дипломатические курьеры отказались, они были вынуждены вернуться в Литву», — сказано в сообщении.

Министр иностранных дел прибалтийской постсоветской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил: «Белорусские официальные лица препятствовали проезду наших дипломатических курьеров, что является серьезным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Белоруссия еще раз продемонстрировала, что эта страна подрывает все цивилизационные нормы. В центре Европы свирепствует диктатор».

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа не признал Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Сейм Литвы провозгласил «президентом Белоруссии» экс-кандидата в президенты соседней постсоветской республики Светлану Тихановскую, которая с августа 2020 года находится на содержании литовских налогоплательщиков.