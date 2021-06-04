Москва, , 23:47 — REGNUM Видеоблогер Михаил Литвин столкнулся с каршеринговым автомобилем на своём BMW. Об этом 4 июня сообщает ТАСС.

По данным издания, столкновение произошло на Мосфильмовской улице в Москве. В ДТП никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России проведёт проверку в отношении Михаила Литвина. Причиной интереса СК к блогеру стало видео, в котором он скотчем примотал человека к вертолёту Robinsson 44 и отправил в воздух.

Читайте ранее в этом сюжете: Блогер Литвин примотал человека скотчем к вертолёту