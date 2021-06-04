Лос-Анджелес, США, , 22:17 — REGNUM В сеть выложили групповую фотографию персонажей будущего фильма по игре Borderlands. Снимок был опубликован на twitter-странице проекта.

«Студия, которая представила вам «Ла-Ла Ленд»… выпустит фильм, совершенно не похожий на «Ла-Ла Ленд», — такой комментарий разместила в публикации администрация страницы. Как и на предыдущих сольных фото с героями будущей картины, на этом снимке пользователи могут видеть лишь силуэты.

https://twitter.com/BorderlandsFilm/status/1400847505382805504

Ранее ИА REGNUM сообщило, что продюсеры Borderlands выложили в сеть фотографии, на которых поклонники игр могут видеть силуэты Железяки (Джек Блэк), доктора Патриции Таннис (Джейми Ли Кёртис), Роланда (Кевин Харт), Крошки Тины (Ариана Гринблатт) и Крига (Флориан Мунтеану).

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели фильма Borderlands показали новых персонажей