Москва, , 23:47 — REGNUM Блогеры Александр и Ирина Шпак (известны как Саша и Мася Шпак) провели прямой эфир, в котором ответили на вопросы подписчиков относительно своего развода. Трансляция прошла 4 июня на YouTube-канале Александра.

По словам Маси, проблемы начались ещё три года назад — тогда она впервые почувствовала, что разлюбила своего супруга. «Я так почувствовала и решилась. Любовь прошла, но ты всё сделал для этого. Ты баран. В своё время я делала шаги к тебе, но ты вёл себя непонятно как», — обратилась блогер к Александру Шпаку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мася Шпак рассказала в своём Instagram-аккаунте о разводе с Александром. «Это то, что замечали немногие в последние 3−4 года нашей жизни. Да, мы Расстаёмся!» — написала она.

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся концерт «тиктокеров» из XO TEAM в Сочи