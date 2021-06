Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Компания XSEED Games объявила, что релиз ПК-версий игр No More Heroes 1 и No More Heroes 2 состоится 9 июня 2021 года. Об этом 4 июня сообщает портал DSOGaming.

Разработчики опубликовали на своём YouTube-канале два трейлера, в которых они также показали игровой процесс. Они отметили, что ПК-версии игр не будут поддерживать клавиатуру и мышь, для того, чтобы в них сыграть, геймерам понадобится геймпад.

No More Heroes 1 и No More Heroes 2 выполнены в жанре приключенческих боевиков, их сюжет рассказывает о приключениях бывшего киллера Трэвиса Тачдауна, который пытается отомстить. Изначально игры вышли на консоли Nintendo Wii.

