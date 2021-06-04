Приштина, , 22:07 — REGNUM Греция полностью поддерживает диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной и призывает обе стороны более активно принять участие в этом процессе, который должен привести к долгосрочному решению и приблизить Белград и Приштину к членству в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 4 июня во время встречи с министром иностранных дел сепаратистского Косово Доникой Гервала-Шварц в Приштине.

Он высказал убеждение, что в нескольких областях, таких, как сельское хозяйство, инфраструктурные проекты, культура и энергетика Афины могут развивать более интенсивное сотрудничество с Приштиной.

«Мы верим, что все Западные Балканы должен повязать трансадриатический газопровод», — сказал Дендиас, подчеркивая важность газификации региона.

При этом греческий министр не уточнял, намерены ли Афины признать независимость Косово. Он лишь отметил, что Греция последовательно выступает за интеграцию всех Западных Балкан в ЕС.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Греция собирается поднять свои отношения с Приштиной на более высокий уровень. Он не исключил, что в скором будущем Афины признают независимость Косово. Тем не менее, греческий МИД опроверг слухи о том, что Греция готовится признать сепаратистское образование. Таким образом Греция остается одной из пяти стран ЕС, которые все еще не признали независимость южного сербского края.