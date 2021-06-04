Брюссель, , 22:02 — REGNUM О запрете с 5 июня 2021 года для белорусских авиакомпаний осуществлять перелёты в небе над странами Европейского союза сообщается в заявлении, опубликованном 4 июня в Официальном журнале ЕС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

Напомним, ранее Совет ЕС запретил белорусским компаниям авиаперевозки в воздушном пространстве Евросоюза, а также посадку лайнеров из Белоруссии в европейских аэропортах. Это было сделано из-за инцидента 23 мая 2021 года, когда в Минске был посажен самолёт компании Ryanair.

Стоит отметить, что решение закрыть небо для Белоруссии европейцы фактически приняли буквально на следующий день после инцидента: в Брюсселе как раз проходил саммит ЕС. Таким образом ЕС выразил своё отношение к задержанию находящегося на борту самолёта основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича.

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