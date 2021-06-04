Вашингтон, , 21:57 — REGNUM В сеть выложили первые скриншоты из Battlefield VI с демонстрацией игрового процесса. Об этом 4 июня сообщает портал DSOGaming.

Издание отметило, что скриншоты были сделаны в альфа-версии игры, запущенной в режиме низкого разрешения. Тем не менее, они дают некое представление о том, чего могут ожидать поклонники серии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что twitter-аккаунт Battlefield разослал поклонникам игр странное сообщение, которое намекает на сюжет будущей игры. Electronic Arts и DICE официально представят Battlefield VI 9 июня 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Battlefield VI разослали геймерам загадочное сообщение