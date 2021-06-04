Кемерово, , 21:53 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный директор АО СУЭК (компания Андрея Мельниченко) Степан Солженицын подписали соглашение о реализации инвестиционной программы модернизации и экологического развития теплоэнергети­ческих мощностей в Кузбассе. Соглашение предусматривает модернизацию ГРЭС АО «Кузбассэнерго» и модернизацию системы теплоснабжения г. Кемерово и Беловского городского округа. Всего будет модернизировано 1165 МВт электрической мощности, построено и заменено 81 км тепловых сетей, в т.ч. крупные магистральные теплосети, закрыто 13 угольных котельных. В реализации проекта будут задействованы 1300 строителей.

В рамках соглашения компания намерена взять на себя обязанность обеспечить финансирование инвестиционной программы и соблюдать все требования экологических стандартов, а администрация Кемеровской области — оказать поддержку реализации проекта на федеральном и региональном уровнях, способствовать предоставлению целевых налоговых льгот и иных мер государственной поддержки для интенсификации инвестиционного процесса.

Подписавшие соглашение стороны отметили, что реализация инвестиционной программы полностью отвечает задачам экологической модернизации предприятий, поставленным в послании президента РФ Федеральному собранию, и будет способствовать развитию дальнейшего экономического потенциала Кемеровской области. Кроме того, модернизация станций и теплосетей создаст около 130 новых рабочих мест и улучшит экологическую обстановку в крупнейших городских агломерациях Кузбасса — в Кемерово, Новокузнецке, Беловском городском округе и области в целом.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, «СУЭК, наряду с решением масштабных производственных задач в Кузбассе, уделяет повышенное внимание значимым общественным программам и проектам, направленным на повышение качества жизни кузбассовцев и экологической обстановки в регионе».

Генеральный директор АО СУЭК Степан Солженицын, в свою очередь, отметил, что «модернизация энергетических предприятий в обязательном порядке подразумевает обновление инфраструктуры и снижение нагрузки на окружающую среду, что напрямую влияет на уровень жизни и повышение инвестиционной привлекательности региона, создаёт новые центры экономического роста в Кузбассе».

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Установленная электрическая мощность двадцати электростанций компании СГК, входящей в группу СУЭК, составляет 17,5 ГВт, тепловая — 26,5 тыс. Гкал. Протяженность тепловых сетей 10 тыс. км. Основной акционер СУЭК — Андрей Мельниченко.