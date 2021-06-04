Белград, 4 июня 2021, 21:42 — REGNUM Торжественный запуск производства в Сербии российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» открыли президенты двух стран — России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, сообщает 4 июня агентство «Танюг».
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»
По словам сербского лидера, начинается производство четырёх миллионов вакцин.
Комментируя происходящее, директор Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» (Белград) Вера Стоилкович назвало свою страну первой страной в Европе, начавшей производить «Спутник V».
Когда Путин и Вучич дали команду, Стоилкович символически запустила производство, нажав специальную кнопку.
Читайте ранее в этом сюжете: Вучич поблагодарил РФ и Путина за производство в Сербии «Спутника V»