Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Республиканцы в Сенате США в пятницу, 4 июня, отвергли отредактированную версию инфраструктурного плана президента Джо Байдена. Ожидается, что они предложат поправки на следующей неделе, сообщает Associated Press.

Изначально Байден оценил план в $2 трлн, а республиканцы предложили снизить цену до $568 млрд. Затем президентрешил пойти на новые уступки пересмотрев намерение повысить корпоративный налог с 21% до 28% и согласился с более низкой ставкой — 15%.

Однако, отмечает издание со ссылкой на источники в партии Республиканцев, большинство считает, что такой налог необоснованно высок и не выгоден для экономики США.

Напомним, в марте сенатор-республиканец Митч Макконнеллзаявил, что план инфраструктурного развития, предложенный президентом США Джо Байденом, является «троянским конем», поскольку с его помощью вводится значительное увеличение налогов как для компаний, так и для верхних слоев среднего класса.

МакКоннелл добавил, что обеспокоен возможными негативными последствиями дополнительных расходов для долга страны и будет всеми силами противостоять реализации плана.